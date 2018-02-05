3 ركلات جزاء للاتحاد وأخرى للأهلي لم تحتسب في مباراة الديربي

ماجد محمد(صدى):

كشف المحلل التحكيمي محمد فودة، أن حكم مباراة ديربي الأهلي والاتحاد، لم يحتسب 4 ركلات جزاء صحيحة خلال المباراة التي أقيمت أمس في إطار الجولة الـ20 من دوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوضح ” فودة” أن الحكم المجري فيكتور كاساي، لم يحتسب في الدقيقة 28 ركلة جزاء للاتحاد، بعد أن دفع لاعب الأهلي كلاوديمير ربيع سفياني لاعب الاتحاد.

وأشار إلى أن الدقيقة 55 من عمر المباراة شهدت أيضًا ركلة جزاء لم تحتسب، لربيع السفياني لاعب الاتحاد، بينما في الدقيقة 93 لم يحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد مسك عمار النجار لمؤمن زكريا.

وشهدت أيضًا الدقيقة الـ94 ضربة جزاء غير محتسبة للاتحاد بعد دفع كلاوديمير لربيع سفياني.