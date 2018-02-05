3 تطبيقات وهمية عليك حذفها من هاتفك

نورة الشهري(صدى):

يُقبل الكثير من أصحاب الهواتف الذكية، ومستخدمي الإنترنت، على تحميل العديد من التطبيقات، التي تأخذ مساحة من التخزين كما تتسبب ببطء تشغيل الهاتف، ظنًا منهم أن هذه التطبيقات ذات فائدة، لذا يُقدم موقع ” صدى ” أبرز التطبيقات الوهمية، والتي يجب تنظيف الهاتف الذكي الخاص بك منهم.

– تطبيقات الـ ” RAM ” التي تدعي حفظ ذاكرة الوصول العشوائي

حيث تدعي هذه التطبيقات تحسين ذاكرة الهاتف، وتظهر بسبب احتواء ” الأندرويد ” على برمجيات خبيثة أو دعائية، إلا أنها لا تحل المشكلة؛ بل تؤدي إلى تفاقمها.

– التطبيقات المضادة للفيروسات

وفي هذه الحالة عليك أن تعلم أن جهاز ” الأندرويد ” ، الخاص بك يحافظ على هاتفك آمناً من الهجمات، ويوفر له التشفير، ولا تحتاج لتحميل أي تطبيق آخر لكي يحافظ على هاتفك.

– تطبيق ” Battery savers ” أو تطبيق مدخر البطارية

فمن المتعارف عليه أن هذا التطبيق يعمل على حفظ بطارية الهاتف الذكي، إلا أن هذا ليس حقيقي، فالشحن السريع كما يدعي التطبيق غير ممكن، إذا كان هاتفك أصلاً لا يدعم هذه الميزة، وبالتالي لا فائدة لهذا التطبيق على هاتفك.