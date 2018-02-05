مليشيا الحوثي تلجأ لتجنيد السجناء تعويضا لنزيفها المستمر في جبهات القتال

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم، أن مليشيا الحوثي الإيرانية تدفع النزلاء في سجونها إلى جبهات القتال المختلفة في طريقهم إلى الموت؛ لتعويض النزيف المستمر لمجاهديها.

وأوضحت المصادر أن المليشيا تخضع المئات من النزلاء في السجن المركزي وعدد من السجون الأخرى على ذمة قضايا قتل وآخرين محكوم عليهم بالإعدام، لدورات مكثفة في فكرها الطائفي قبيل الدفع بهم إلى جبهات القتال.

وأكدت أنه تم نقل المئات من النزلاء خلال اليومين الماضيين إلى الكلية الحربية وأماكن مختلفة، ما يدل على الوضع الصعب الذي تعيشه المليشيا في ظل تضييق الخناق عليها من قبل التحالف العربي وقوات الشرعية.