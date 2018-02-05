زوج في دعوى طلاق: ” زوجتي دلوعة ومبتسمعش كلامي “
تقدم زوج مصري بدعوى طلاق ضد زوجته بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، لاستخدامها العدسات اللاصقة في المنزل وعدم طاعتها له .
وقال الزوج في تصريحات لصحف محلية ، زوجتي دلوعة ومبتسمعش كلامي ، مٌضيفاً ، تزوجنا من خلال أحد اقاربي الذي رشحها لي ، وعندما رأيتها وجلست معها أرتحت لها حيث كانت مرحة ومتعلمة وبها صفات حسنة جذبتني اليها .
وتابع الزوج ، عشت أجمل أيام عمري في الأسبوع الأول وكنت في غاية السعادة، لكن الأمر تغير سريعًا ولم تسمع كلامي حتى عندما اعترضت على خروجها لشرفة المنزل بملابس المنزل.
وأكد الزوج ، كما أننى لم أحتملها وهي ترتدي عدسات لاصقة بل أريدها على طبيعتها، وطالبتها أكثر من مرة بذلك لكنها لم تستمع لحديثي وتكررت الخلافات معها لأنها عنيدة ولا تطيع كلامي.
واستطرد قائلا ، عندما اشتكيت لوالد زوجتي لم يتدخل لأنه لا يريد إزعاج ابنته.. لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوة تطليق للضرر .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2374 ] نشر منذ 3 ساعات
ماتخليها تتدلع وتلون العيون وانت اتدلع واتلوى ولون زين الناس وحتبقى القشه معدن
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6532 ] نشر منذ 2 ساعتين
طلقها وريح رأسك وخلها تتدلع عند ابوها
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3671 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت السبب
الخيل من خيالها
والمرأة من رجالها
والله العظيم المرأة
تعرف الرجال الصح من اول نظرهـ
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 1 ساعة
خيررر عدسات ٢٤ ساعه اكيد فيها بلاء و العناد معروف انه اخس شي بالمراه بس ضروريه عند اللزوم 😅
وترى احترنا معكم اذا دلعت ماعجبكم واذا اهملت حالها هم ماعجبكم وش الحل على طول طلاق مايصير
الله يعين❤️
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7967 ] نشر منذ 1 ساعة
طـــــــيب يبـاشــــــــا دَلعــــــــــها وبعـــــــدين وَلَعــــــــــها .💋🔥💋.