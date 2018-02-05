زوج في دعوى طلاق: ” زوجتي دلوعة ومبتسمعش كلامي “

القاهرة(صدى):

تقدم زوج مصري بدعوى طلاق ضد زوجته بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، لاستخدامها العدسات اللاصقة في المنزل وعدم طاعتها له .

وقال الزوج في تصريحات لصحف محلية ، زوجتي دلوعة ومبتسمعش كلامي ، مٌضيفاً ، تزوجنا من خلال أحد اقاربي الذي رشحها لي ، وعندما رأيتها وجلست معها أرتحت لها حيث كانت مرحة ومتعلمة وبها صفات حسنة جذبتني اليها .

وتابع الزوج ، عشت أجمل أيام عمري في الأسبوع الأول وكنت في غاية السعادة، لكن الأمر تغير سريعًا ولم تسمع كلامي حتى عندما اعترضت على خروجها لشرفة المنزل بملابس المنزل.

وأكد الزوج ، كما أننى لم أحتملها وهي ترتدي عدسات لاصقة بل أريدها على طبيعتها، وطالبتها أكثر من مرة بذلك لكنها لم تستمع لحديثي وتكررت الخلافات معها لأنها عنيدة ولا تطيع كلامي.

واستطرد قائلا ، عندما اشتكيت لوالد زوجتي لم يتدخل لأنه لا يريد إزعاج ابنته.. لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوة تطليق للضرر .