إلغاء قرار فصل ” طالبات اختبار البت “

نايف السالم(صدى):

ألغت إدارة كلية التميز بالمدينة قرار فصل الطالبات، وقامت بمنحهن فرصة إضافية لمواصلة الدراسة، بعد اجتياز 12 أسبوعًا تتضمن التدريب المكثف لاجتياز اختبار” البت “.

وقررت بعض الطالبات مغادرة الكلية، بعد أن وصفن ما تعرضن له من فصل وإعادة للصفوف الدراسية، بالتصرف ” اللا مسؤول ” ، الذي اتخذته إدارة الكلية؛ مما يهدد استقرارهن في المرحلة الدراسية.

وأرسلت الكلية رسائل نصية إلى الطالبات المفصولات قائلةً: ” عزيزتي الطالبة لدى كليات شراكة اكسفورد، لقد تم منحك فرصة أخرى لدراسة ترم ثالث، ضمن لوائح وقوانين الكليات، وأكدت على ضرورة حضور الطالبات مطلع الأسبوع الدراسي الجاري. ”

وجدير بالذكر أنه قامت كلية التميز التي تديرها إحدى الشركات المتعاقدة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بفصل أكثر من 100 طالبة، منتصف الأسبوع الماضي.