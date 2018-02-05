سجن رجل مرور بجدة 15 يوما لتهاونه في العمل

نايف السالم(صدى):

أعلن المجلس التأديبي العسكري، حكمه ضد رجل مرور في جدة يجلس دون تنظيم الحركة المرورية، بالسجن لمدة 15 يومًا.

وصادق على حكم المجلس التأديبي العسكري مساعد وزير الداخلية المشرف على الأمن العام، في إطار التوجيهات الصادرة برصد الأفراد الميدانيين المنشغلين عن تأدية عملهم بـ ” الجوال ” في التقاطعات أو المحاور أو أثناء القيادة.

وكان المجلس التأديبي الابتدائي أصدر حكم بسجن رجل المرور المتهاون في عمله لمدة يومين، ولكن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة تقدم باستئناف لمجلس الاستئناف العسكري، يطالب فيه بتغليظ العقوبة على رجل المرور المقصر؛ بسبب جلوسه داخل الدورة الرسمية أثناء عمله دون تنظيم الحركة المرورية.