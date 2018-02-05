بعد فضيحة اكتشاف قواعد أمريكية عبر “سترافا “.. خطوات لحماية الخصوصية

أماني الغامدي(صدى):

بعد اكتشاف خريطة للقواعد الأمريكية على مستوى العالم نتيجة لتعقب إدارة تطبيق ” سترافا ” للياقة البدية لعملائها، يجب على العملاء أن يفكروا جدياً في الطرق التي تساعد في حماية خصوصيتهم.

ويرصد التطبيق معدل ضربات القلب، ووتيرة الحركة، ويحسب التوقيت الزمني، الذي تستغرقه لاستكمال التمرين الذي تقوم به، وما إذا كنت أنهيت تمرينك البدني بمعدلات أسرع مع توقيت زمني أقل من المرات السابقة.

ولكن يمكن إلغاء بعض البيانات التي تظهر على الشبكة الاجتماعية لشركة سترافا، عن طريق تقديم طلب إلى واجهة تطبيق سترافا، حيث لا تقدم الشركة أي وعود حيال ما يمكن أن يحل ببياناتك الشخصية.

كما يمكن تعطيل كشف الموقع الخاص بأي مستخدم يدوياً في العديد من الميزات التي يتم مشاركتها على شبكة سترافا الاجتماعية، من خلال فتح إعدادات، ومن ثم الخصوصية على التطبيق، ثم اختيار إغلاق الميزات الفردية.

وكذلك فإن يمكن إلغاء أو إخفاء نشاط المشاركة من لوحات قوائم المتصدرين ،أو جعل معلومات النشاط البدني مرئية فقط في دائرة من يتابعونك وتتابعهم.

وفي حالة الرغبة في الحصول على خصوصية تامة، ينبغي تغيير إعدادات النشاط ونشاط المجموعة ولوحات المتصدرين و Flyby كل على حدة.