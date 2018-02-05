بالفيديو.. عائلة إندونيسية تربي حيوانات مفترسة في المنزل

جاكرتا(صدى):

يهوي بعض الناس تربية الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط والأرانب في المنزل؛ للاستئناس بها، لكن عائلة علي غير العادة قامت عائلة اندونيسية بتربية تمساح مفترس كحيوان أليف في منزلها.

حيث انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للسيد ” محمد إيوان ” ، وهو يغسل التمساح الذي يصل طوله إلى نحو مترين ونصف، في منزله بمقاطعة سيمبور في جاوة الغربية، وفي نفس الوقت، كان طفلاه البالغان من العمر عامين و10 أعوام، يلهوان على بعد أمتار قليلة.

وكان إيوان البالغ من العمر (41 عاماً) قد اشترى التمساح عندما كان فرخاً صغيراً، مقابل نحو 2 دولار فقط من صياد التقطه من على شاطئ بانغاداران في عام 1997. وبعد أكثر من عقدين من الزمن، نمى التمساح ليصبح بهذا الحجم الضخم، لكنه ظل يعيش مع نفس الأسرة.

ويؤكد إيوان أن التمساح البالغ من العمر 21 عاماً مروض بشكل جيد، ومن غير الممكن أن يهاجمه أو يهاجم أحد أطفاله. ونتيجة للصور التي اعتاد على نشرها على موقع إنستجرام، تحول التمساح إلى نجم معروف على نطاق واسع، لدرجة أن السياح يأتون من مناطق بعيدة في أمريكا وأستراليا وأوروبا لرؤيته.