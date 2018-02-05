نايف السالم(صدى):

أعلن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة الدكتور عيد الردادي، اليوم الاثنين، منح الطالبات المفصولات من كلياتهن فرصة ثانية من قبل الكلية.

وأوضح ” الردادي ” أن هناك آلية معينة لاختبار الطالبات وقبولهم في الكليات، متمنيًا لهن التوفيق والنجاح وعدم إثارة الشغب.

ومن جانبهن أكدت عدد من الطالبات المفصولات أن إدارة الكلية دعتهن إلى الحضور للكلية صباح أمس الأحد، من خلال رسائل نصية تم إرسالها إليهن الخميس الماضي.

وقالت الطالبتان شوق الحويصي وعبير الجهني، إنهم توجهن أمس لإدارة الكلية مع مجموعة من زملائهن، وتم هناك تخيرهن بين إكمال الدراسة أو الانسحاب، مضيفين ” وأوضحت الإدارة أن هناك 12 أسبوعًا دراسيًا يتم خلالها تدريبنا وبعد ذلك يتم اختبار ” البت ” كفرصة ثانية لنا “.