بالفيديو.. ممرضة توجه نصيحة غريبة للوقاية من عدوى الإنفلونزا

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً فيديو توجه فيه أحدى الممرضات بولاية ” فلوريدا ” بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدعى ” كاثرين لوكلر ” ، رسالة لمن لا يهتمون بنظافتهم الشخصية، قائلة: ” اغسلوا أيديكم النتنة.. حتى لا يصاب أطفالكم الرضع “.

وتخطت عدد مرات مشاهدة الفيديو الذي أُطلق عليه عنوان ” تأملات ما بعد العمل ” ، الستة ملايين مرة، وذلك منذ نشرة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، فيما استغرق الفيديو مدة لم تتجاوز الـ 6 دقائق.

وعبرت الممرضة خلال الفيديو عن مدى الإحباط التي تشعر به بعد دورات عملها الطويلة في قسم الطوارئ، مؤكدة على تفاقم مرض الأنفلونزا بالولايات المتحدة، بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وذلك من خلال أسلوب ساخر وكلمات لاذعة.