التخطيط تطمئن المواطنين: العلاج مجانا بعد الخصخصة

نايف السالم(صدى):

طمأنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، المواطنين ذوي الدخل المنخفض، بأنهم سيحصلون على العلاج مجاناً بعد تخصيص القطاع الصحي.

وأشارت الوزارة في تقريرها الأخير الذي سيناقشه مجلس الشورى اليوم، إلى أن الـ12 مليار المتعلقة بعقود الاستشارات، تتضمن الاستشارات الهندسية، مؤكدة أنها تستعين بالشركات المحلية في الجوانب الفنية والبشرية والاستشارية.

وأكدت الوزارة في تقريرها، انخفاض الأسعار جاء في الاستهلاكات الغذائية والملابس، ما أدى إلى قلة الأرباح بشكل كبير، مضيفاً ضرورة أن تبدأ عملية التحول بشكل مؤلم ولكن مع المراجعة والرصد ومعالجة الأخطاء سيتم تحقيق الأهداف المرجوة.

وصرَّحت الوزارة، بأنه لم يتم صدور أي شيء رسمي من الحكومة بشأن إعادة صياغة المبادرات ومراجعة الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.