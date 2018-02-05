لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات ميدانية على أسواق الخضار بالمنطقة

راشد آل شريه(صدى):

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، جولات ميدانية على أسواق الخضار والفواكه المركزية بالمنطقة، وذلك استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها اللجنة يومياً، بهدف التأكيد من تطبيق قرارات توطين الوظائف قبل التطبيق الفعلي غرة شهر رجب القادم.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن أسواق الخضار والفواكه بالمنطقة ستوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن, مبيناً أن الحملات الميدانية للجنة ستتواصل في بالمنطقة لتطبيق قرارات التوطين الكامل على الأنشطة التجارية التي يمكن من شغلها بالمواطنين والمواطنات.