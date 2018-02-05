اعتماد 4 مخططات سكنية وإيقاف 3 أخرى بجدة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت محافظة جدة، التابعة لأمانة مكة المكرمة، عن اعتماد 4 مخططات بمساحة 2.384.723 متر مربع، وإيقاف 3 مخططات أخرى، خلال العام الهجري الحالي.

وأوضح المحافظة، أن هناك مخططان من الأربعة التي تم اعتمادهم بنظام العمائر أدوار متعددة، والآخران بنظام فيلات.

وقالت، إن أسباب إيقاف المخططات الثلاثة الأخرى مختلفة، فالأول تبلغ مساحته 192.600 م2، واوقف حتى يتم إعداد دراسة هيدرولوجية للموقع واعتمادها من الإدارة العامة للدراسات.

وأضافت أن التصميم الثاتي تبلغ مساحته 123. 110 م2، وتم وضعه قيد الانتظار لحين الانتهاء من اللجنة المشكلة لقضية الأرض حيث تداخلت مع صك أحد الأشخاص، و الثالث الموقوف فقد أوصت اللجنة الخاصة باعتماد المخططات بضرورة إعادة دراسة بعض الملاحظات والتي تم تبليغها لاستشاري المشروع لتعديلها.