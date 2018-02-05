بالصور.. النفيعي يقوم بجولة تفقدية لإدارات النشاط الطلابي والموهوبين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

التقى مدير عام التعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي، اليوم الإثنين، بمديري إدارت النشاط الطلابي والتوجيه والإرشاد والموهوبين، كما تفقد تلك الإدارات برفقة مساعد اللمدر العام للتعليم للشؤون التعليمية فهاد الذويبي ومدير إدارة الإعلام التربوي عواض الخديدي.

وقال الحساب الرسمي لإدارة تعليم الطائف على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن ” النفيعي ” أمر جميع مديري تلك الإدارات ومنسوبيها إلى تكريس جهودهم ومضاعفة أعمالهم خدمة لأبنائنا الطلاب بما يكفل سير العمل إلى الأفضل، ومقدمًا شكره للجميع.