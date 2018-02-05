” العمل ” تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة

عادل الحربي (صدى):

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، تمثل المرحلة الأولى من برنامج ” التحول الرقمي ” ، بغرض إصدار وتجديد تراخيص شركات ومكاتب الاستقدام الخاصة بتقديم خدمات العمالة المنزلية وعمالة المنشآت، وكذلك خدمات إصدار وتجديد التراخيص لشركات ومكاتب توظيف السعوديين، إضافة إلى خدمات التقدم بطلب تأييد منح رصيد تأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية وعمالة المنشآت، وخدمة نقل خدمات العمالة بين المنشآت إلكترونيًا، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في زيادة عدد مقدمي الخدمة؛ من أجل رفع معدل التنافسية، وإتاحة خيارات أكثر للمستفيدين وخفض أسعار استقدام العمالة المنزلية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن هذه الخدمات تسمح لصاحب العمل بالتقدم إلكترونيًا عبر بوابة الوزارة المتوفرة على الرابط :هنا

بطلب الحصول على ترخيص لفتح شركة استقدام للعمالة المنزلية وعمالة المنشآت أو فرع لها، أو مكتب استقدام للعمالة المنزلية، أو شركة أو مكتب توظيف، وكذلك تجديد الترخيص لتلك الأنشطة، مضيفًا أن هذه الخدمات تتيح كذلك لممثلي شركات ومكاتب الاستقدام بالتقدم بطلب تأييد منح رصيد تأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية وعمالة المنشآت، وخدمة نقل خدمات العمالة بين المنشآت.

وبين أباالخيل أنه يتعين على طالب الخدمة زيارة صفحة الخدمات الإلكترونية في بوابة الوزارة وتسجيل الدخول ببيانات المنشأة، ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها من بين تلك الخدمات، ثم الاطلاع على شروط الخدمة والموافقة عليها وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد ذلك عرض بيانات الطلب وإكمال تعبئتها، ثم إرسال الطلب حيث سيظهر له تأكيد باستلام الطلب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم خدمة طالبي تلك الخدمات بشكل إلكتروني وموافاتهم بالرد، وإغلاق الطلب خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين لخدمة طلب تأييد منح رصيد التأشيرات، وبما لا يتجاوز ثلاثين يومًا لطالبي تجديد الترخيص، وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر لخدمة إصدار الترخيص لتلك الأنشطة، مؤكداً حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من برامج التحول الرقمي للوزارة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات حصول العملاء على تلك الخدمات، داعيًا عملاء الوزارة إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19911، لأي استفسارات أو مشكلات تواجههم.