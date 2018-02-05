الجمارك تحبط تهريب أكثر من 650 ألف حبة من حبوب ” الكبتاجون “

نايف السالم(صدى):

أحبط جمرك ميناء ضباء تهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت 573,158 حبة، إضافة إلى كمية من حبوب “الترامادول”، بلغت 96,680 حبة.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه تم ضبط هذه الكمية من الحبوب من خلال خمسة محاولات لتهريبها, حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة, وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بوجود أجسام غريبة داخل تجاويف الأبواب والرفارف وبأرضية المركبة, وبتفتيش تلك المناطق عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها 456,424 حبة، مشيراً إلى أنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت 96,976 حبة, كانت مُخبأة ضمن إرسالية ” عوادم ” خاصة بالدرجات النارية بعد تغليفها بالقصدير والعازل الحراري لغرض التمويه.

وقال العطوي أنه بالمحاولة الثالثة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون والترامادول” بلغت 15,758 حبة كبتاجون, إضافة إلى 42,240 حبة ترامادول, كانت مُخبأة ضمن إرسالية بضائع متنوعة, حيث تم إعداد مخبأ لغرض تهريب الممنوعات داخل ” فرن طبخ ” ووضع الكمية بداخله.

فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولتين الأخرى 55,440 حبة ترامادول, حيث عُثر على بعضها مُخبأة ضمن إرسالية ماكينة عصر قصب السكر بعد وضع الكمية داخل الماكينة وتغليفها بالقصدير بطريقة مصنعية, وعُثر على البعض الآخر بأجزاء متفرقة داخل كبينة القيادة لإحدى الشاحنات القادمة إلى الجمرك، منوهـاً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.