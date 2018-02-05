تعليم الطائف ينظم محاضرة ” التاريخ السياحي لمحافظة الطائف “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نظمت إدارة تعليم الطائف بمسرح الإدارة العامة بالفيصلية أمس وعبر الدائرة التلفزيونية بمسرح الشؤون التعليمية للبنات محاضرة بعنوان ” التاريخ السياحي لمحافظة الطائف ” ، ضمن مبادرات ملتقى مكة المكرمة الثقافي ” كيف نكون قدوة؟ ” في دورته الثانية, بهدف تعريف الطلاب والطالبات بتاريخ الطائف وأبرز مقوماته السياحية.

وسلّط مقدّم المحاضرة الأديب المؤرخ حماد السالمي الضوء على واقع السياحة في محافظة الطائف، ومكانتها السياحية وما تحويه من مقومات سياحية جعلتها في مقدمة مدن المملكة ومقصداً سياحياً للعديد من المصطافين من المملكة وخارجها.

وأشار السالمي إلى وجود العديد من المنتزهات والحدائق والمواقع السياحية والأثرية المعروفة والمتميزة التي باتت وجهة للمصطافين، لافتاً إلى أن الطائف ستشهد نقلة سياحية كبيرة بما يحقق رؤية المملكة 2030م.