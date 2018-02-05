خطوات تمكنك التغلب على الصداع منها تناول البطيخ

متابعات(صدى):

تتنوع أشكال الصداع الذي يصيب المعظم، وهناك من يعانون من صداع مزمن لا علاج نهائي له، ولكن هناك بعض الأشياء التي تخفف من حدته.

وينصح الأطباء بشرب الماء بانتظام، فكثير من الصداع يكون سببه الجفاف أو قلة الماء فى الجسم.

كما ينصح بتدليك فروة الرأس حيث يساعد المساج على التخفيف من آلام الصداع.

ممارسة تمارين التمدد للجسم، فبعض أنواع الصداع تكون بسبب توتر العضلات.

و يساهم تناول البطيخ في حل المشكلة، فهو من الأطعمة الغنية بالمياه، لذا يمكنك أن تتناوله للتخلص من الصداع وآلامه، لأن الصداع قد يكون نتيجة جفاف الجسم وحاجته لشرب المياه.

و التنفس بعمق يساعدك على التخلص من الصداع ويخلصك من التوتر، وأيضًا شرب فنجان من القهوة، حيث يسبب الصداع توسيع الأوعية الدموية، والكافيين الموجود في القهوة يقيد تلك الأوعية ويعيدها إلى حجمها الطبيعي.