 برعاية أمير منطقة الباحة محافظ الحجرة يفتتح الملتقى الدعوي التاسع

حامد العمري(صدى):

برعاية أمير منطقة الباحة، افتتح محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي مساء الأحد ، وبحضور أمين منطقة الباحة الدكتور : علي السواط ومدير عام الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد ، ومدير التعليم بمحافظة المخواة الاستاذ علي بن خيران الزهراني ، ومديري الإدارات الحكومية والخدمية والاجتماعية وشيوخ وأعيان وأهالي الحجرة والمراكز التابعة لها ، الملتقى الدعوي التاسع بمحافظة الحجرة ، والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة .

واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ / عمر عبدالله الزهراني ، تلى ذلك ألقى مدير عام الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد كلمة بهذه المناسبة ، تحدث فيها عن توحيد المؤسس هذه البلاد على كلمة التوحيد وعلى نهجه سار أبناءه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزال سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

وأن هذه الدولة علماً للدعوة ، وأنشأت لها وزارة تعنى بشؤونها وعلى رأسها الوزير سماحة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

وأن الملتقى الدعوي ثمره من ثمرات المكتب التعاوني بمحافظة الحجرة ، وأصبح سمه من سمات المحافظة وفِي الختام قدم شكره لسمو أمير المنطقة وجميع الحضور.

ثم ألقى الشاعر الاستاذ : محمد بن خضران الزهراني قصيدة بهذه المناسبة ، كما ألقى مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الحجرة الدكتور مرضي أحمد الزهراني ، كلمة قدم فيها شكره لسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، لرعايته الملتقى الدعوي التاسع وشكره لمحافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي ، لمتابعته للملتقى وتذليل كافة الصعاب في سبيل اخراج الملتقى بهذه الصورة المشرفة، كما قدم شكره لجميع العاملين على الملتقى واحتسابهم للأجر من الله.

وألقى محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي خلال الحفل المعد بهذه المناسبة, كلمة رحب فيها بالحضور, معرباً ع شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على متابعته الدائمة وجهوده الحثيثة في دعم التنمية والمناشط الدعوية بمحافظة الحجرة ، وبين أن الملتقى يشارك فيه عدد من المتطوعين من أبناء المحافظة ومنسوبي الجهات الحكومية والأهلية والخيرية بالمحافظة .

ثم ألقى الشاعر : غالب بن زيد أبو كتيفه قصيدة نبطيه

تلى ذلك بداية البرنامج الثقافي ( ساعة وساعة) والمسابقات والسحوبات اليومية

وشمل مقر الملتقى ( الركن الصحي ) المصاحب والذي تشارك فيه وزارة الصحة، ممثلة في مستشفى الحجرة وإدار المراكز الصحية والذي سيقدم للزوار والمشاركين وضيوف الملتقى عدد من الخدمات الصحية والتوعوية والتثقيفية ، حيث يشمل على الفحص المبكر عن أمراض السكر

_الفحص المبكر عن امراض الضغط

– السمنة

-توعية وتثقيف عن السرطان

-صحة الفم والأسنان

-عيادة طبية طيلة أيام الملتقى تقدم الخدمات الطبية والعلاجية ، وستشهد فعاليات الملتقى التي تستمر أسبوعاً العديد من البرامج الدعوية والثقافية والمسابقات والأمسيات الشعرية والبرامج الترفيهية.