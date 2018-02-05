دراسة..النوم طويلا يسبب الاكتئاب والسمنة

متابعات(صدى):

أكدت الدراسات أن النوم لفترة طويلة تمتد لأكثر من 7 ساعات ينتج عنه أضرار صحية خطيرة.

وذكر الموقع الأمريكي ” webmd “، بعض تلك الأضرار ، ومنها الإصابة بمرض السكري، والسمنة.

ويسبب الإفراط في النوم لساعات طويلة للإصابة بالصداع خاصة للأشخاص الذين ينامون بالنهار، بالإضافة إلى آلام في الظهر.

كما يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب أيضًا، وأمراض القلب، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن النساء اللاتى ينمن تسع إلى 11 ساعة فى الليلة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب