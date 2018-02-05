السياحة ترد على قرار إيقاف متعهد حفل الزفة بـ ” جازان “

علي العنزي(صدى):

تحدى المتعهد الذي نظم فعالية في القرية التراثية بجازان، قرار إيقافه على خلفية انتشار مقطع فيديو لقيام فتاة بالرقص مع فرقة للفنون الشعبية داخل القرية، ونفى إيقافه على خلفية مقطع الفيديو.

وظهر المتعهد ويدعى موسى حكمي في مقطع فيديو من داخل القرية التراثية، وقال إن وجوده في القرية يخالف القرار المكتوب والكلام المذكور عنه، ويرحب بمتابعيه ويشكرهم على متابعته سواء بالخير أو الشر.

ورد مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بجازان رستم الكبيسي على فيديو المتعهد، بالتأكيد على أنه موقوف، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة للتحقيق في الواقعة ستحقق في هذا الفيديو وهل هو يمثل تحدياً للقرار أم غير ذلك.

وأضاف الكبيسي في مداخلة لبرنامج ” يا هلا ” على قناة “روتانا خليجية “، أن المتعهد ليس موقوفاً في السجن بل أوقف عن تنظيم الفعاليات والأنشطة، مبيناً أنه إجراء مبدئي حتى تنتهي اللجنة من عملها.