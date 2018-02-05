منظفات التعقيم وكثرة الاستحمام يسبب جفاف البشرة

متابعات(صدى):

عادة ما تتعرض البشرة للجفاف، في فصل الشتاء، فهناك علاقة طيدة بين الطقس البارد وبين جفاف البشرة.

وقد تتعرض البشرة والجلد عموما للجفاف نتيجة عادات خاطئة قد يقوم بها الشخص، وقد تكون بشرته أو جلده جاف بطبيعة الحال ويحتاج إلى العناية واستخدام مرطبات.

ومن أبرز الأسباب التي تعرض الجلد للجفاف الآتي:

-الطقس البارد في فصل الشتاء ،حيث تفقد البشرة مرونتها خاصة إذا تعرضت لتيارات هوائية باردة وهي مبللة.

– كثرة الإستحمام وخاصة بالماء الساخن يعرض البشرة للجفاف الشديد لأنّ الماء الساخن يزيل طبقة الدهون العازلة والمرطبة على سطح الجلد ويفقدها مرونتها.

– المنظفات المنزلية و وسائل غسل اليدين وخاصة تلك التي تحتوي على مواد معقمة ومضادة للبكتيريا أو مزيلة للروائح.

– عدم الإهتمام بترطيب البشرة، وعدم تغذيتها بكريمات الترطيب بعد استخدام الماء خاصّة في فصل الشتاء.

– شرب المشروبات الكحولية والمنبهات المحتوية على كافيين مثل الشاى والقهوة بكثرة.