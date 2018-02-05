 انطلاق فعاليات مبادرة ” تمكين ” بمجمع كليات البنات بالقريات

القريات (صدى):

انطلقت صباح أمس الأحد مبادرة تمكين والتي يقيمها مجمع كليات البنات بالقريات وذلك برعاية عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تحت شعار “تمكين المرأه تمكين للمجتمع ” .

حيث افتتحت البرنامج مسؤولة وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمجمع الأستاذة غادة العبدلي والتي اشارت الى ان المبادرة تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠،تلا ذلك كلمة للبروفيسور صالحة العقيلي صاحبة المبادرة ووكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية والمشرفة الإدارية على مجمع كليات البنات بالقريات رحبت من خلالها بالحضور كما تقدمت بخالص الشكر والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان لدعمهما للمرأة السعودية وتعزيز مكانتها في جميع مجالات التنمية وكذلك تقدمت بالشكر لمعالي مدير جامعة الجوف البروفيسور اسماعيل البشري لمباركتة ودعمة للمبادرة ،وكذلك تقدمت بالشكر لوحدة العلاقات العامة والاعلام ومنسقي المناسبات بالجامعة.

وأضافت ان المبادرة تأتي انسجامًا مع رؤية ٢٠٣٠وتمكين المرأة بسوق العمل والتنمية. وفي نهاية الكلمة أعلنت انطلاق المبادرة وافتتاح جلسات العمل ،حيث تضمن اليوم الأول جلستي عمل ،الجلسة الأولى بعنوان “تمكين المرأة قياديًا ورياديًا” قدمتها البروفيسور صالحة العقيلي بدأت الجلسة بتوضيح معنى تمكين بأنه القدرة الروحية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية للأفراد ثم أعطت نبذة مختصره عن بعض القياديات السعوديات مثل الدكتورة نورة الفايز والدكتورة موضي الخلف والدكتورة أروى الأعمى والبروفيسور غادة المطيري. واشارت بنذة مختص عن صاحبة المبادرة البروفيسور صالحة العقيلي .

كما تناولت أهمية القيادة وبرنامج التحول الوطني والذي عزز دور المرأة ومكانتها بالمجتمع السعودي كما حددت عشر صفات لوصول المرأة الى قيادية ناجحة،أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان “تمكين المرأة في قانون الأحوال الشخصية” قدمتها المحامية ساره الحربي بدايةً تحدثت عن حقوق المرأة وواجباتها بالطلاق والخلع وكيفيّتهما ، كما أوضحت الضرر النفسي على الأطفال بعد الطلاق و أثناء المطالبة بالحضانة كذلك النفقة وكيفية صرفها للأبناء والأم الحاضنة. وفي نهاية الجلسات تم فتح حلقات النقاش مع الحضور .