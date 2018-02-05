  • الإثنين 5

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. صد هجوم صاروخ باليستي على طلاب مدارس خميس مشيط

بالفيديو.. صد هجوم صاروخ باليستي على طلاب مدارس خميس مشيط

بالفيديو.. صد هجوم صاروخ باليستي على طلاب مدارس خميس مشيط
تركي السالم(صدى):

اعترض الجيش الوطني، صاروخا في سماء خميس مشيط قبل قليل.
وحاولت صواريخ باليستية تابعة للحوثيين، بحسب مصادر مطلعة استهداف الطلاب خلال فترة الطابور الصباحي ولكن رجال الدفاع الجوي الوطني كانت لهم بالمرصاد.


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 4 ساعات

كفو كفو
يا رجال الدفاع الجوي

[ عدد التعليقات: 8332 ] نشر منذ 4 ساعات

لعنة الله على الحوثيين الروافض المجوس ابناء المتعة

[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 3 ساعات

اتمني تجربة قصف اهداف حوثية بصواريخ رياح الشرق ردا علي اطلاق صواريخهم الايرانية في اتجاه المملكة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *