بالفيديو.. صد هجوم صاروخ باليستي على طلاب مدارس خميس مشيط
اعترض الجيش الوطني، صاروخا في سماء خميس مشيط قبل قليل.
وحاولت صواريخ باليستية تابعة للحوثيين، بحسب مصادر مطلعة استهداف الطلاب خلال فترة الطابور الصباحي ولكن رجال الدفاع الجوي الوطني كانت لهم بالمرصاد.
ولله الحمد
الدفاعات الجوية الملكية السعودية تعترض وتدمر صاروخ بالستي في سماء #خميس_مشيط اطلقه احفاد الخميني الحوثيين الشيعة المجوس
.#الحد_الجنوبي #جازان #نجران #ظهران_الجنوب #الربوعه #الخوبه pic.twitter.com/p5TIha2qli
— جازان الان 🇸🇦 (@now_Jazan) February 5, 2018
الابهاوي[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 4 ساعات
كفو كفو
يا رجال الدفاع الجوي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8332 ] نشر منذ 4 ساعات
لعنة الله على الحوثيين الروافض المجوس ابناء المتعة
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 3 ساعات
اتمني تجربة قصف اهداف حوثية بصواريخ رياح الشرق ردا علي اطلاق صواريخهم الايرانية في اتجاه المملكة