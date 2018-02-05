بالفيديو.. صد هجوم صاروخ باليستي على طلاب مدارس خميس مشيط

تركي السالم(صدى):

اعترض الجيش الوطني، صاروخا في سماء خميس مشيط قبل قليل.

وحاولت صواريخ باليستية تابعة للحوثيين، بحسب مصادر مطلعة استهداف الطلاب خلال فترة الطابور الصباحي ولكن رجال الدفاع الجوي الوطني كانت لهم بالمرصاد.