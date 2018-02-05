الليلة.. واتفورد يقابل تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

يلتقي في تمام العاشرة من مساء اليوم فريقي واتفورد وتشيلسي، على ملعب ” فيكراج روود ” فى ختام الجولة 26 من الدورى الإنجليزى.

وتعتبر هذه المباراة الفرصة الأخيرة للمدرب الإيطالى أنطونيو كونتى الذى بات فى موضع لا يحسد عليه بسبب نتائج البلوز، وكان آخرها الخسارة فى “ستامفورد بريدج” بثلاثية نظيفة من بورنموث لتزداد الشكوك حول مستقبل المدير الفنى.

وتشير التقارير إلى إمكانية عودة ألفارو موراتا، والبرازيلى ويليان إلى تشكيل البلوز فى المباراة، التى من الممكن أن يشارك فيها الفرنسى أوليفييه جيرو منذ البداية، لكن يغيب عن البلوز المدافع الدنماركة كريستينسن بالإضافة إلى روس باركلى.