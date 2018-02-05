بتعليمات قيادية..مذكرة تفاهم بين المملكة وموريتانيا في المجال الصحي

عادل الحربي(صدى):

وقع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء أمس الأحد في الرياض، ونظيره الموريتاني الدكتور أبوبكر على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة فى البلدين، وذلك بتعليمات من قائدى البلدين الشقيقين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتنص الاتفاقية على العمل على توحيد المواقف فى القضايا الإقليمية والعالمية الخاصة بالمجال الصحي ،والتنسيق المشترك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة والتعاون في مجال الطب العلاجي وخاصة معالجة أمراض الكبد الفيروسية وزراعة الكلى.

إضافة إلى أي مجال آخر ذى اهتمام بين الطرفين وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات السعودية وتنظيم القوافل الطبية المتخصصة.

و أكد المدير العام لصندوق التنمية الدكتور يوسف بن إبراهيم البسام،على مواصلة تمويل المشاريع المقدمة من طرف وزارة الصحة الموريتانية وجعلها فى مقدمة الأولويات عند الصندوق السعودي للتنمية.