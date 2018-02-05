موجة سخط كبيرة من فيديو فاضح لأطباء بالمغرب

الرباط(صدى):

أثار فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي موجة سخط كبيرة، حيث أظهر الفيديو مريضا أثناء خضوعه لعملية جراحية، وهو عاري الجسد ومخدرا، بأحد المستشفيات بالمغرب.

وتعبر الواقعة عن عدم احترام الأطباء لضوابط وأخلاق المهنة، وذلك بعد أن انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع على المواقع الاجتماعية نهاية الأسبوع الحالي.

وتدخلت وزارة الصحة، وقامت بفتح تحقيقا من أجل معرفة المكان الذي تم به تصوير الفيديو وهوية الطاقم الطبّي.