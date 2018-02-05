حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة وتبقي السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة وعلى مرتفعات جازان وعسير .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .