 براهيمي وأبو بكر البرتغاليان تتنافس عليهما أندية البريميرليج

ماجد محمد(صدى):

يرغب عدد كبير من الأندية الإنجليزية في التعاقد مع النجم الجزائرى ياسين براهيمى لاعب بورتو البرتغالى وزميله الكاميرونى فنسنت أبو بكر.

ونشرت صحيفة “صن” الإنجليزية أن وستهام يرغب بقوة في التعاقد مع الثنائي الأفريقي، وأنه أرسل كشافيه إلى البرتغالى من أجل متابعة براهيمى وأبو بكر، فى ظل تقديمهما مستويات رائعة مع بورتو، ومساهمتهما فى تربع الفريق على صدارة ترتيب الدورى.

وأشارت الصحيفة إلى أن وستهام سيجد منافسة قوية من أندية منافسة له فى البريميرليج، وأبرزهم إيفرتون، وكذلك ليفربول ومانشستر يونايتد، الذين يهتمون أيضاً بالتعاقد مع النجمين الأفريقيين، حيث قالت صحيفة أوجوجو البرتغالى إن الليفر ويونايتد أرسلا كشافيهما فى نفس المباراة.

وسجل ياسين براهيمى 8 أهداف لبورتو خلال الموسم الحالى فى جميع البطولات وصنع 9 أهداف لزملائه، بينما سجل أبو بكر 26 هدفاً و صنع 6 آخرين فى كل البطولات.