فنجان ماشي 2000 لمواطن تغزل في مذيعة العربية
أعربت مواطنة عن غضبها من زوجها عندما طالبها زوجها بالاقتداء بحسناء قناة العربية المذيعة سهام بن زاموش.
وتفصيلا كشفت إحدى المواطنات في تعليقها على صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” كشفت عن غضبها الشديد من زوجها الذي حاول ان يثير غضبها بسبب وزنها الزائد نسبيا وطالبها بالاقتداء بزاموش.
وأوضحت أن ذلك الأمر دفعها إلى قذفته بفنجان القهوة ؛الذي نجح في تفاديه؛ الا انه لم يمنعه من توبيخها والذهاب بها لمنزل ذويها.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 2 ساعتين
خساره ياليتك حذفتي الترمس مع الفنجان عشان يحرم يقارن ☺️
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15600 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبيعي ان تغضب الزوجه عندما تقارنها باخرى ولكن ما تصل الامور الى الذهاب بها الى بيت اهلها وتصرفه هذا يعني انه لا يحب زوجته
هذا لا يمنع ان الزوجه غلطانه برمي زوجها بنفنجال القهوه
zezu[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 2 ساعتين
خليه يبربر ويحلم..مصيره يمل ويجلس يتقهوى ويتسدح عندك بالصالة ويسمع الراديو..
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1199 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله صباح خير ههههههه
لكل فعل ردت فعل ☺️ دام حطني بيت هلي خليك مع سهام وتقهوى معها😅
هذا واقع عند اغلب الرجال لو يموت بزوجته ويحبها ويقدرها ايلا يعشقون الجمال بصوره متجدده لو يمشي معها باي مكان تلقيه لفت نظره واعجب بامراة اخرى سواء جمال او لبس او اسلوبها بالكلام اوغيره وغيره
صحيح انك رجل ولكن لاتحتقرها
والله المستعان❤️
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26474 ] نشر منذ 58 دقيقة
سهام بن زاموش
مذيعة فقناةالعربية
جزائرية
جسمها حلو وشنطه فارهه
بس مهي بهذيك الحلوه
كانت تقدم أخبار البلدان والفن والأفلام
والحين
صارت تلقي النشرة الأخبارية
ظهرت فاالثامنة بدل ميسون نويهض فتره
وجت منتهى الرمحي
الحين
وغطت عنهن كلهن🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42284 ] نشر منذ 48 دقيقة
الكل منهما احمق ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26474 ] نشر منذ 47 دقيقة
عمومآ
يحمد ربه أنه فنجان
زين مافككككت وجهك باالدله😵
القرشي[ عدد التعليقات: 2149 ] نشر منذ 45 دقيقة
بصراحة هذا ( الرجل ) قليل أدب لم يراعي شعور زوجته فهل يرضى هو أن تتغزل هي بفنان او احد المشاهير
والله اقل مايمكن ان يتصرفه معها هو طلاقها إذا لم تمتد يده إليها بالضرب المبرح .
إذآ صٌنْ لسانك أيها ( الرجل ) ولا تؤذي الأخرين بما لا ترضى أنت أن تسمعه منهم .
فارس مهيب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاتعليق.يمكن مغصوب عليها.ووزنها طن.
صهيب[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 11 دقيقة
يامعشر الرجال لكم ان تتزوجو مثنى وثلاث واربع . بس احترمو زوجاتكم خل حبكم وعشقكم لانفسكم ولاتضهروه لازوجكم لكي لايحصل مكروة لاسمح الله .زي اخينا الله يهدية .كان شربت قهوتك وانت صاكت .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 دقائق
في وحده جالسه جنب زوجها وسرحانه
قالها زوجها تفكرين في ايه ؟؟
قالت له نفس اللي تفكر فيه ياحبيبي
قال لها عايزه تتزوجي عليه ياوطيه
نيته قشرا المذهوب يادافع البلا
ههههههههههههههههههههاااي