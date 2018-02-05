فنجان ماشي 2000 لمواطن تغزل في مذيعة العربية

أماني الغامدي(صدى):

أعربت مواطنة عن غضبها من زوجها عندما طالبها زوجها بالاقتداء بحسناء قناة العربية المذيعة سهام بن زاموش.

وتفصيلا كشفت إحدى المواطنات في تعليقها على صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” كشفت عن غضبها الشديد من زوجها الذي حاول ان يثير غضبها بسبب وزنها الزائد نسبيا وطالبها بالاقتداء بزاموش.

وأوضحت أن ذلك الأمر دفعها إلى قذفته بفنجان القهوة ؛الذي نجح في تفاديه؛ الا انه لم يمنعه من توبيخها والذهاب بها لمنزل ذويها.