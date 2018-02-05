موناكو يفوز على ليون في قمة الدورى الفرنسى

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق موناكو على نظيره ليون 3-2 في قمة الدوري الفرنسي التى جمعت موناكو أمام ضيفه ليون، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي ” ليج 1 “.

تقدم ماريانو دياز لصالح ليون فى الدقيقة 12 وأضاف بيرتراند تراوري الثانى فى الدقيقة 27 ، قبل أن يقلص كيتا بالدى الفارق فى الدقيقة 31 لصالح موناكو، ثم سدد رادميل فالكاو ركلة جزاء فى الدقيقة 36 وتصدى لها الحارس قبل أن يتابعها اللاعب نفسه داخل المرمى.

استمر التعادل بين الفريقي فى الشوط الثانى إلى أن سجل روني لوبيز الهدف الثالث لفريق الإمارة الفرنسية فى الدقيقة 89 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة احتل موناكو المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بينما احتل ليون المركز الرابع برصيد 48 نقطة.