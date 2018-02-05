مواطن متهم بـ ” الإتجار بالبشر ” يقتل ” ابنته ” في الأحساء

نايف السالم(صدى):

بسبب العنف الأسري، راحت طالبة بالإبتدائية في الأحساء ضحية لعنف والدها وجدتها، حيث قام والدها بدعسها على صدرها وبطنها وألقى بها على الجدار ما تسبب في نزيف لها في الفم والأنف.

ووجهت النيابة العامة تهمتي التعذيب ضد الأب والتستر على الاتجار بالأطفال ضد الجدة “ والدة الأب ”، فضلا عن خطاب إدارة تعليم الأحساء الذي أكد وجود شبهة جنائية في وفاة طالبة الإبتدائية، كما أمرت النيابة بسجن الأب سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال لاتجاره بالأشخاص، إضافة إلى أنها طالبت بسجن الجدة لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامة مليون ريال لاتجارها بالفتيات، وفقا لـ “ عكاظ ” .