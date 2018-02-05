مواطن متهم بـ ” الإتجار بالبشر ” يقتل ” ابنته ” في الأحساء
بسبب العنف الأسري، راحت طالبة بالإبتدائية في الأحساء ضحية لعنف والدها وجدتها، حيث قام والدها بدعسها على صدرها وبطنها وألقى بها على الجدار ما تسبب في نزيف لها في الفم والأنف.
ووجهت النيابة العامة تهمتي التعذيب ضد الأب والتستر على الاتجار بالأطفال ضد الجدة “ والدة الأب ”، فضلا عن خطاب إدارة تعليم الأحساء الذي أكد وجود شبهة جنائية في وفاة طالبة الإبتدائية، كما أمرت النيابة بسجن الأب سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال لاتجاره بالأشخاص، إضافة إلى أنها طالبت بسجن الجدة لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامة مليون ريال لاتجارها بالفتيات، وفقا لـ “ عكاظ ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15600 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ساتر . يقتل ابنته
كيف الجده تتاجر بالبشر او الاطفال
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايسامحه حسبي الله عليه .. يارب يقصونه يارب ياكريم استجيب لدعوتي …. الله لايرحمه .. هذا حقير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26474 ] نشر منذ 1 ساعة
معقوله هذا عندنا🤔
Tareq[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 50 دقيقة
اعوذ بالله😳
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42284 ] نشر منذ 45 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,