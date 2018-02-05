مطالبات بتدخل مجلس الأمن لوقف القصف الروسي على إدلب

دمشق(صدى):

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بيانا لمطالبة مجلس الأمن الدولي، بضرورة التحرك لوقف القصف الروسي على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك عقب غارات شنتها مقاتلات روسية، على مناطق متفرقة في المحافظة المشمولة باتفاق “خفض التوتر”، مسفرة عن مقتل 8 مدنيين، وإصابة 40 شخصا، وفق مصادر في الدفاع المدني.

وجاء في البيان : ” المجتمع الدولي مطالب بإدانة الحملة والعمل على جميع المستويات لوقفها وإنقاذ المدنيين في إدلب، وغوطة دمشق، وجميع أنحاء سوريا “.

وأشار البيان إلى أن الطائرات التابعة للنظام قصفت، مناطق في مدينة سراقب بغاز الكلور السام، ما اعتبره الائتلاف خرقا جديدا ومتكررا لقرارات مجلس الأمن.