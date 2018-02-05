بالفيديو..راندا تركستاني: سأصبح خليفة صالح القرني

نواف السالم(صدى):

أعربت راندا تركستاني مذيعة الأخبار الرياضية، عن احترامها للعندليب صالح القرني، رئيس رابطة مشجعي الاتحاد.

وقالت تركستاني خلال مداخلة هاتفية لها بفضائية روتانا خليجية، أنه تطمح في أن تصبح خليفة صالح القرني.

كانت تركستاني قد أعلنت في وقت سابق عن تطلعاتها في اقتحام مجال الإعلام الرياضي والعمل كمراسلة ميدانية في القنوات الرياضية.