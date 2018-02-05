الولايات المتحدة تعمل لوقف شبكات تمويل حزب الله في إمريكا اللاتينية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أنه سيتم العمل مع الأرجنتين، لوقف شبكات تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني في أمريكا اللاتينية.

وأعلن تيلرسون، أنه أنه تطرق مع نظيره الأرجنتيني خورخي فوري في الحديث حول ذلك الأمر، قائلا : ” بالنسبة إلى حزب الله فقد تناولنا اليوم في مناقشاتنا التي شملت كل المنطقة، كيفية ملاحقة هذه المنظمات الإجرامية العابرة للأوطان التي تعمل بالإتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال، لأننا نرى أنها مرتبطة أيضا بمنظمات تمويل الإرهاب “.

وقال : ” ناقشنا بالتحديد وجود حزب الله في هذا النصف من الكرة الأرضية، والذي من الواضح أنه يجمع الأموال لدعم نشاطاته الإرهابية، لذا فانه أمر نتفق معا على ضرورة صده والقضاء عليه “.