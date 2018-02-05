 الهلال الأحمر يسعف 38 حالة إصابة في صفوف جماهير ديربي “جدة”

عادل الحربي (صدى):

تمكنت الفرق الإسعافية في محافظة جدة من إسعاف 38 إصابة بين الجماهير التي وقعت خلال ديربي جدة منذ قليل.

وقال عبدالله أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، إن الفِرق الإسعافية ساهمت في علاج 38 إصابة بين الجماهير خلال ديربي جدة، الذي انتهى قبل قليل.

وأضاف أن الهلال الأحمر ساهم في توفير خدمات إسعافية تزامنًا مع الأحداث الرياضية؟.

كما شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال اللقاء بين نادي الأهلي والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضيه بـ(14) فرقة إسعافية، و(23) متطوعًا؛ لمباشرة أية حالات مَرضية أو إصابات أثناء المباراة.

وأشار أحمد أبو زيد إلى أن فريق العمل المتكامل لتغطية هذا الحدث يرأسه رئيس القيادة الميدنية نايف الدوقي والقائد الميداني بالمحافظة فهد الطياري.

وبعد انتهاء المباراة تمركزت الفرق خارج الملعب، إضافة إلى تمركز الفرق الإسعافية لمراكز إسعاف طيبة وأبحر وذهبان والنعيم على الكباري والطرق المحيطة بملعب مدينه الملك عبدالله الرياضية.