عقب نهاية مباريات الأحد برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

تعادل فريق برشلونة صاحب الصدارة إيجابىا بنتيجة 1 – 1 أمام إسبانيول فى ديربى كتالونيا، ليرفع رصيده للنقطة 58 فى الصدارة، خلال مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني أمس الأحد.

ونجح أتلتيكو مدريد فى التغلب على فالنسيا بهدف وحيد ليرفع رصيده للنقطة 49، ويعزز مركزه فى وصافة ترتيب الليجا، وحل فالنسيا ثالثا برصيد 40 نقطة.

وواصل ريال مدريد حامل اللقب نتائجه الهزيلة هذا الموسم وتعادل مع فريق ليفانتى بنتيجة 2 – 2، ليرفع رصيده للنقطة 39 فى المركز الرابع.

وتختتم مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني مساء اليوم الاثنين بلقاء لاس بالماس مع مالاجا.