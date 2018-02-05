العاهل الأردني: الدور الأمريكي هو الأمل لحل الأزمة الفلسطينية
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن دور الولايات المتحدة يبقى ضروريا لأي أمل بحل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلا : ” لا يمكن أن يكون لدينا عملية سلام أو حل سلمي بدون دور الولايات المتحدة “.
جاء ذلك خلال لقاءه مع قناة ” سي إن إن ” ، معتبرًا أن ذلك هو الحل الصحيح حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس.
ووصفت عمان في ديسمبر خطوة ترامب بأنها “انتهاك لقرارات المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، وجدد الملك عبدالله مخاوفه لنائب الرئيس مايك بنس الذي زار الشرق الأوسط الشهر الماضي.
وأوضح أن قرار ترامب كان له رد فعل عنيف، وولد شعورا عند الفلسطينيين بأنه لا يوجد وسيط نزيه، مضيفا : ” أنا أود أن أتمهل في إصدار الأحكام، لأننا ما زلنا ننتظر من الأميركيين أن يعلنوا عن خطتهم للسلام “.
abdul[ عدد التعليقات: 903 ] نشر منذ 37 دقيقة
الخطة معروفة : ترحيل الفلسطينيين من اهالي غزة الي شمال سيناء وتبعين الضفة الي الاردن، وفلسطينيو المخيمات يظلوا اينما هم كمواطنين لتلك الدول، وتنتهي القضية او علي الاقل تؤجل حتي سنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تاريخ حلم الكثيرين من العرب والمسلمين بنهاية الدولة العبرية بقدرة قادر بلا حرب بلا صلح بلا مشقة، بل عودة فلسطين الي اهلها والقدس لحوزة المسلمين بعدما تقضي طيرا ابابيل الصهاينة عن بكرة ابيهم ! لتلك الساعة نبني المراقص و مدن السياحة في البحر الاحمر ، ونوقع علي وثيقة صفقة القرن، ونعيش بسلام ووئام مع اسرائيل، بل ونستعين بهم في ذبح الشيعة تبع ايران وذبح السنة تبع الاخوان.