العاهل الأردني: الدور الأمريكي هو الأمل لحل الأزمة الفلسطينية

عمان(صدى):

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن دور الولايات المتحدة يبقى ضروريا لأي أمل بحل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلا : ” لا يمكن أن يكون لدينا عملية سلام أو حل سلمي بدون دور الولايات المتحدة “.

جاء ذلك خلال لقاءه مع قناة ” سي إن إن ” ، معتبرًا أن ذلك هو الحل الصحيح حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس.

ووصفت عمان في ديسمبر خطوة ترامب بأنها “انتهاك لقرارات المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، وجدد الملك عبدالله مخاوفه لنائب الرئيس مايك بنس الذي زار الشرق الأوسط الشهر الماضي.

وأوضح أن قرار ترامب كان له رد فعل عنيف، وولد شعورا عند الفلسطينيين بأنه لا يوجد وسيط نزيه، مضيفا : ” أنا أود أن أتمهل في إصدار الأحكام، لأننا ما زلنا ننتظر من الأميركيين أن يعلنوا عن خطتهم للسلام “.