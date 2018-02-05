فيرجيل فان ديك: هدف صلاح الثاني في توتنهام أبهر الجميع

نواف السالم(صدى):

قال فيرجيل فان ديك، مدافع نادى ليفربول الإنجليزي إنه معجب بشدة بالهدف الثاني الذي سجله محمد صلاح نجم منتخب مصر فى شباك توتنهام، بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس، بملعب “آنفيلد”، وانتهت بالتعادل الايجابى 2/2 ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وقال فان ديك فى تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو” الانجليزية، “كل شخص يجب أن يتحدث عن هدف محمد صلاح على أي حال لأنه كان رائعا، يمكن للجميع أن يرى كيف هو جيد وهو أظهر ذلك أمام توتنهام”.

وكان محمد صلاح، رفع رصيده إلى 21 هدفًا خلال الموسم الحالى من البريميرليج، ليصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هذا العدد من الأهداف، حيث فعل ذلك فى 25 مباراة فقط، كما أنه رفع رصيده إلى 28 هدفًا مع ليفربول فى جميع البطولات خلال الموسم الحالي.