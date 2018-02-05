بالفيديو..جولدا مائير: ” أنا فلسطينية “

تل أبيب(صدى):

ظهرت رئيسة وزراء إسرائيل السابقة جولدا مائير، في فيديو نادر لها، تعترف من خلاله بأنها فلسطينية وتحمل جوا السفر الفلسطيني.

و نشرت وكالة ” فلسطين اليوم ” مقطع الفيديو والذي ظهرت فيه مائير قائلة: ” أنا كنت أحمل جواز السفر الفلسطيني ” ، معترفة بأن فلسطين هي المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط وحدود العراق، بما في ذلك الضفة الغربية والشرقية.

وأضافت: ” أنا فلسطينية منذ عام 21 – 48 وأنا أحمل الجواز الفلسطيني، لم يوجد شيء اسمه يهود وعرب وفلسطينيين، كان فقط عرب ويهود، متسائلة : ” ماذا كانت هذه المنطقة قبل الحرب العالمية الأولى؟ عندما تم تفويض بريطانيا على فلسطين ماذا كانت فلسطين حينها؟ لتجيب أن فلسطين كانت كلها من النهر إلى البحر “.