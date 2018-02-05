تفاصيل القبض على مواطن تهجم على موظف بالاتصالات السعودية بسكين

حمود العنزي (صدى):

تهجم مواطن ثلاثيني على موظف بالاتصالات السعودية بسلاح أبيض .

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، أنه قدر ورد تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ أحد المشرفين بشركة الاتصالات السعودية المتضمن قيام مواطن بالعقد الثالث بالدخول للفرع وبحوزته سلاح أبيض “سكين” محاولاً التهجم على أحد الموظفين.

وأكد الناطق الإعلامي، أن “ الهجوم على الموظف كان بسبب خلاف وسوء تفاهم حدث بينهما، وتم القبض على المواطن وإيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.