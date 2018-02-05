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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

تفاصيل القبض على مواطن تهجم على موظف بالاتصالات السعودية بسكين

تفاصيل القبض على مواطن تهجم على موظف بالاتصالات السعودية بسكين
حمود العنزي (صدى):

تهجم مواطن ثلاثيني على موظف بالاتصالات السعودية بسلاح أبيض .

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، أنه قدر ورد تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ أحد المشرفين بشركة الاتصالات السعودية المتضمن قيام مواطن بالعقد الثالث بالدخول للفرع وبحوزته سلاح أبيض “سكين” محاولاً التهجم على أحد الموظفين.

وأكد الناطق الإعلامي، أن “ الهجوم على الموظف كان بسبب خلاف وسوء تفاهم حدث بينهما، وتم القبض على المواطن وإيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 42282 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, سعة الصدر والتروي من الرحمن ، والحماقه وسرعة الغضب من الشيطان ,,

[ عدد التعليقات: 15590 ] نشر منذ 54 دقيقة

لا حول و لا قوة الا بالله

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