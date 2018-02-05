تفاصيل القبض على مواطن تهجم على موظف بالاتصالات السعودية بسكين
تهجم مواطن ثلاثيني على موظف بالاتصالات السعودية بسلاح أبيض .
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، أنه قدر ورد تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ أحد المشرفين بشركة الاتصالات السعودية المتضمن قيام مواطن بالعقد الثالث بالدخول للفرع وبحوزته سلاح أبيض “سكين” محاولاً التهجم على أحد الموظفين.
وأكد الناطق الإعلامي، أن “ الهجوم على الموظف كان بسبب خلاف وسوء تفاهم حدث بينهما، وتم القبض على المواطن وإيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42282 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, سعة الصدر والتروي من الرحمن ، والحماقه وسرعة الغضب من الشيطان ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15590 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله