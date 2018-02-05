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مشجع أهلاوي مصاب بالفشل الكلوي يحضر لمدرجات الجوهرة لمؤازرة فريقه

مشجع أهلاوي مصاب بالفشل الكلوي يحضر لمدرجات الجوهرة لمؤازرة فريقه
ماجد محمد(صدى):

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لمشجع أهلاوي وهو في طريقه لمؤازرة فريقه رغم مرضه.

وأظهر الفيديو المشجع وهو يتحامل على نفسه بالرغم من مرضه، حيث سأله موثق الفيديو: “وش فيك”، ليخبره بأنه يعاني من فشل كلوي .

وعلق المغردون على الفيديو، وقال حساب يدعى الوزيرة: ” اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه “.

وقالت غامدية: ” الله يشفيه ويفرحه بالفوز اليوم “، وتابع حساب أبو مرمر: ” أتمنى من الأهلاوية يسعون له بكلية أو بمبلغ الكلية وشفاه الله “.

 


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