الكويت تعلن عن خطط للتخلي عن الوافدين العاملين في الداخلية

خالد الظفيري(صدى):

في إطار ” تكويت ” العاملين في إدارات قطاعي ” الجنسية ” و” الجوازات ” بوزارة الداخلية الكويتية، أعلنت الكويت عن خططا للتخلي عن الوافدين العاملين في الوزارة بالقطاعين السابق ذكرهما.

وبحسب صحيفة ” الراي ” الكويتية، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية طلبت من ديوان الخدمة المدنية، توفير الشباب الكويتي ليحل مكان الوافدين، الذين جار الاستغناء عن خدمات 150 منهم، لإمكانية شغل وظائفهم من قبل كويتيين.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، طلب من الشؤون الإدارية بالوزارة ضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير 1000 موظف مدني للعمل في إدارات قطاع الجنسية والجوازات، مثل إدارة الجنسية وإدارة الجوازات والإدارة العامة لمراكز الخدمة في مراكزها المنتشرة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى مراكز صرف الجواز الإلكتروني الستة، والإدارة العامة لشؤون الإقامة.