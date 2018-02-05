طريقة عمل ” ديتوكس الفراولة ” لحرق الدهون

متابعات(صدى):

تعتبر مشكلة صعوبة حرق الدهون بالجسم، أهم المشاكل التي يعاني منها الكثيرون، ومعظمهم يبحث عن أفضل الطرق التي تساعد على سرعة الحرق، والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

ويقوم البعض بممارسة التمرينات الرياضية التي تساعد بدورها في حرق الدهون، أو يلجأ البعض الآخر للبحث عن أدوية تساعد عن الحرق، أو حمية غذائية معينة.

وينصح أخصائيو التغذية بـ ” الديتوكس ” الذي يعمل بمثابة طارد للسموم من الجسم وله عدة فوائد بجانب الحرق، فهو يعمل على الحفاظ على البشرة ونضارتها، والحصول على جسم خالي من السموم.

وسنقدم لك ديتوكس الفراولة ، وهو نوع من أنواع عديدة أخرى للديتوكس التي يمكن عملها بأكثر من نوع فاكهة أو خضار أخر.

مكونات ديتوكس الفراولة:

10 حبات من اللوز المقشر.

ملعقة كبيرة من بذر الكتان.

ملعقة كبيرة من بذر الشيا.

عصير حبة واحدة من البرتقال.

اخلطي هذه المكونات مع كوب من الماء البارد مع كوب من الفراولة المثلجة، ثم اشربي منه يساعدك في طرد السموم الموجودة في الجسم ويرفع معدل الحرق.