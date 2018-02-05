سخونة الأطراف في الشتاء مؤشر بخطر على الصحة

متابعات(صدى):

يعاني المعظم في فصل الشتاء، من برودة الأطراف اليدين والقدم خاصة، لكن في بعض الأحيان تجد أشخاص يشعرون بسخونة في أطراف أقدامهم على الرغم من برودة الجو، ويعتبرونها شيء جيد، لكنها في حقيقة الأمر قد يكون مؤشر خطر على الصحة.

وأوضح الأطباء أسباب سخونة أطراف البعض في الشتاء، ومنها: قد يكون الشخص مصاب بالتهاب أو الضغط على العصب، أو اعتلال الأعصاب السكري، أو أمراض الروماتيزم.

وقد يكون أيضًا بسبب انخفاض فى أنواع معينة ببعض الفيتامينات فى الجسم، أو الإجهاد الشديد، أو الإصابة بقدم الرياضيين ما يؤدى إلى سخونة القدم.

وينصح الأطباء بإجراء فحوصات طبية لمعرفة السبب وإذا كان المريض مصابًا بأورام من عدمه وتحديد نوع العلاج حسب الحالة الصحية.