مواطن يتعاون مع رجل أمن لضبط شخصَيْن حاولا الفرار من ” تفتيش ثول “

نايف السالم(صدى):

قامت الجهات الأمنية بالإطاحة بشخصين في نقطة تفتيش ثول بالمنطقة الغربية أمس؛ حاولا تجاوز النقطة، ومقاومة أحد رجال الأمن.

وبادر مواطن بمساندة رجل الأمن أثناء محاولات المقاومة التي تعرَّض لها من الشخصَيْن اللذين حاولا الفرار.

وتفصيلاً، أوضح المواطن تركي بن سعد بن عديس العازمي، الذي يعمل في أحد القطاعات العسكرية، أنه أثناء مروره بنقطة تفتيش قريبة من ثول لاحظ مركبة تحاول تجاوز النقطة؛ وقام بمتابعتها أحد رجال الأمن، واستطاع رجل الأمن إيقاف السيارة، لكنه تعرض لمقاومة من راكبَيْها.