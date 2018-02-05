إضراب عام في كل وسائل النقل العمومية بالمغرب

الرباط(صدى):

احتجاجا على عدم تلبية المطالب المهنية للنقابة الأساسية لوزارة العمل بالمغرب ، والتي من بينها التسريع في إصدار نظام أساسي خاص بسلك مراقبي النقل البري على الطرقات ومنحة الإشراف، أعلنت النقابة عن البدء في تنفيذ إضراب عام في كل وسائل النقل العمومية بداية من الثلاثاء المقبل.

وأكدت النقابة على أن كل أعوان وإطارات الوزارة سينفذون الثلاثاء، إضرابا عاما بكامل تراب الجمهورية بمقرات العمل.

ومن مطالب النقابة : ” هيكلة الإدارات الجهوية وتحديد نظام أساسي خاص بأعوان وإطارات الوزارة ” ، و” إعطاء الأولوية لإطارات الوزارة للتسميات في المنشآت الراجعة لها بالنظر”، وأيضا “إضافة “منحة الحليب” للعملة وتنظير الشهادات العلمية والترفيع في الترقيات الداخلية للأصناف محدودة الأجر “.