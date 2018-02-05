فرنسا توفر ملاجىء للمهاجرين غير الشرعيين لشدة البرد

باريس(صدى):

وفرت السلطات المحلية بمدينة كاليه بشمال فرنسا، أمس الأحد، ملاجىء للمهاجرين غير الشرعيين بسبب الأجواء الباردة التي تتعرض لها البلاد.

و في إطار التدابير التي اتخذتها كاليه، المطلة على السواحل الإنجليزية، لاستقبال المهاجرين لبعض الليالي، نتيجة للظروف الجوية خلال فصل الشتاء، جهزت حاويات تتسع لـ85 فردا ووحدتين لاستضافة أكثر من 300 شخص.

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “متيو ﻓرانس” من أن درجات الحرارة ستقترب من صفر درجة مئوية فى ليل الأحد و الاثنين.