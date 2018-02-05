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بالفيديو.. تعليق عادل التويجري على مباراة الهلال والباطن

بالفيديو.. تعليق عادل التويجري على مباراة الهلال والباطن
نواف السالم(صدى):

علق الناقد الرياضي عادل التويجري، على مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي.

وقال التويجري خلال برنامج “أكشن يا دوري” إن نادي الهلال في الشوط الثاني كان عاصفة غضب فجرها في مرمى الباطن.

وأضاف التويجري ، أنه ضد إقالة دياز، كما أن محمد جحفلي حكاية أخرى”.


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