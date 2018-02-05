بالفيديو.. تعليق عادل التويجري على مباراة الهلال والباطن
علق الناقد الرياضي عادل التويجري، على مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي.
وقال التويجري خلال برنامج “أكشن يا دوري” إن نادي الهلال في الشوط الثاني كان عاصفة غضب فجرها في مرمى الباطن.
وأضاف التويجري ، أنه ضد إقالة دياز، كما أن محمد جحفلي حكاية أخرى”.
#اكشن_يا_دوري
عادل التويجري: #الهلال في الشوط الثاني كان عاصفة غضب فجرها في مرمى #الباطن.. أنا ضد إقالة دياز.. محمد جحفلي حكاية أخرى.. واهم من يظن أن الدوري قد حسم #الباطن_الهلال pic.twitter.com/1W3MMMrqyi
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) February 4, 2018
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