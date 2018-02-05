رد ابنة صدام حسين على قرار إدراجها بقائمة المطلوبين

بغداد(صدى):

علقت رغد صدام حسين، الأحد، على إدراج اسمها ضمن قائمة لأهم المطلوبين العراقيين.

وأكدت رغد في مكالمة هاتفية لقناة ” العربية ” أنها ستقاضي كل الذين يسيئون إليها، قائلة : ” إن هذا الخبر يتردد منذ عام 2006، والدولة التي كنت أقيم بها أكدت أكثر من مرة أن شؤوني تحت المجهر، وكافة أموري معلومة للجميع “.

ووجهت حديثها للحكومة العراقية قائلة: ” إنهم مجموعة ليس لديها عمل سوى رغد، في الوقت الذي يعاني فيه بلدهم من الاحتلال “.

وأوضحت أنها لم تدل إلا بتصريح واحد منذ خروجها من العراق، نافية الأخبار الكاذبة التي تتردد من حين لآخر عن دخولها إلى تكريت، لافتة إلى أنها لم تدخل الأراضي العراقية نهائيا منذ خروجها.

كانت السلطات العراقية نشرت أسماء 60 شخصا، الأحد، من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث الذي كان يرأسه الرئي العراقي الراحل صدام حسين، وضمت القائمة اسم رغد صدام حسين.